Редкий металл побил исторический рекорд

Цена на палладий достигла исторического максимума. Мартовские фьючерсы на редкий металл 19 февраля в 09:10 по московскому времени взлетали до 2 748,7 доллара за унцию, свидетельствуют данные торгов на Нью-Йоркской товарной бирже.

Резкий рост палладия начался 17 февраля. Тогда мартовские фьючерсы на металл стоили 2 349,2 доллара. За два дня стоимость палладия взлетела на 400 долларов. Предыдущий ценовой рекорд металл устанавливал 23 января, когда его цена достигала 2 407,05 доллара.

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Цена на палладий постоянно растет в связи со спросом со стороны автопроизводителей и трендом на более экологичный транспорт. Палладий используется в каталитических конвертерах — устройствах в выхлопной системе, предназначенных для снижения токсичности отработавших газов. При этом аналитики отмечают, что в январе-феврале металл продолжает расти, несмотря на замедление спроса со стороны Китая из-за коронавируса и закрытия предприятий на карантин, пишет The Wall Street Journal.

Ранее эксперты назвали палладий вторым по доходности инструментом для инвестиций в 2019 году после биткоина. При вложении в него 300 тысяч рублей за 2019 год можно было заработать 65,7 тысячи.

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