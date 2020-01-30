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Самый привлекательный металл попал под подозрение

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На рынке палладия, который по итогам прошлого года попал в список лучших инвестиций и стал самым привлекательным металлом в нем, может образоваться «пузырь». Такое подозрение в интервью Bloomberg высказал директор департамента маркетинга «Норникеля» Антон Берлин.

Компания является крупнейшим производителем палладия с долей рынка более 40 процентов и намерена своими действиями снизить скачки цен на редкий металл. Для этого «Норникель» увеличит продажи палладия в слитках для инвесторов, а не в виде порошков, который используют на производстве. Это, отметил Берлин, может снизить негативное влияние спекулянтов. По его словам, в настоящее время потребности промышленности в палладии меньше, чем можно было бы ожидать, глядя на рост цены.

Слитки палладия компания станет продавать обычным клиентам, чтобы те могли использовать их в финансовых операциях, например, для обеспечения по кредитам. По словам Берлина, в текущем году «Норникель» хочет выпустить на рынок три тонны в слитках из своего фонда Global Palladium Fund, а произвести — около 85 тонн. Также представитель компании отметил, что не видит признаков замещения палладия на какие-то другие, более дешевые металлы.

Самой выгодной инвестицией 2019 года стал биткоин, палладий занял второе место. При сложении 300 тысяч рублей в обезличенный металлический счет в палладии можно было бы получить 65,7 тысячи рублей доходности, подсчитали в компании FinExpertiza.

Палладий в основном применяется в машиностроительной отрасли для создания автомобильных катализаторов. Также его используют для очистки водорода и производства аппаратуры, электроники, медицинских инструментов.

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