Названы самые доходные инвестиции 2019 года

Биткоин стал самой выгодной инвестицией по итогам 2019 года, подсчитали аналитики компании FinExpertiza в исследовании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Авторы рассчитали рублевую реальную доходность (с поправкой на инфляцию) основных инвестиционных инструментов. Выяснилось, что при вложении 300 тысяч рублей в биткоин за год можно было заработать 237 тысяч рублей чистой прибыли.

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Вторым по доходности инструментом стал обезличенный металлический счет (ОМС) в палладии — 65,7 тысячи рублей доходности. Также в пятерку вошли открытые паевые инвестиционные фонды (ПИФы) акций — 59,5 тысячи, открытые ПИФы облигаций — 19,6 тысячи и банковские вклады в рублях — 11,7 тысячи рублей.

Всего восемь из 15 рассмотренных инструментов принесли прибыль по итогам прошлого года. Лидером по убыточности стали наличные сбережения в евро — 56,8 тысячи рублей при вложении 300 тысяч рублей. Также в пятерку вошли наличные сбережения в долларах — 52,1 тысячи, ОМС в серебре — 31,1 тысячи, ОМС в золоте — 24,5 тысячи и ОМС в платине — 16,5 тысячи рублей.

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