Определены покупатели самого дорогого жилья в Москве

Специалисты IT-сферы, дети крупных бизнесменов в 90-х, аграрии и майнеры — главные покупатели дорогого жилья в Москве. Об этом говорится в материале агентства недвижимости «Метриум», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».

Типичному покупателю высокобюджетной недвижимости, как утверждают риелторы, в среднем около 50 лет. Но в отношении IT-специалистов данная возрастная планка сильно снижена. Обычно таким покупателям 35-40 лет, бывают и моложе. Представителей данной отрасли не интересует престиж локации. «Айтишникам» важна функциональность (транспортная доступность, наличие рядом школ/детских садов), а также продуманные планировочные решения в интерьере жилища.

Материалы по теме Совершенно секретно Кому нужны квартиры за миллиарды рублей и почему их продают тайно

Все чаще приобретает «элитку» молодежь до 30 лет — как правило, это дети крупных бизнесменов 1990-2000-х годов. Такие молодые люди завершили учебу на Западе, начали делать первые успехи в собственном бизнесе или решили создать семью. Миллениалы ищут недвижимость с современной архитектурой и дизайном (лофт, минимализм, индустриальный стиль) и интересуются осознанным потреблением ресурсов (умный дом, энергоэффективные материалы). Приобретая квартиру или дом, молодые люди относятся к нему как к первому, но далеко не последнему жилью.

Отдельную категорию покупателей составляют аграрии — преимущественно мужчины от 40 лет, в основном из регионов (до 60 процентов). Чаще всего это жители Краснодарского края, Воронежской и Ростовской областей. Обычно землевладельцы подыскивают городскую элитную или премиальную недвижимость для командировок в Москву. Некоторые перебираются в столицу навсегда из-за появления деловых связей. В таком случае рассматриваются для покупки и загородные домовладения.

Клиенты, заработавшие на операциях с криптовалютой, начали появляться на рынке элитного жилья еще в 2017 году. В большинстве случаев речь идет не о людях, которые построили майнинговые фермы в гараже, а о солидных и опытных инвесторах, имеющих диверсифицированный пакет инвестиций. Иногда они мотивируют свои покупки тем, что получили внезапно высокую прибыль на резком скачке криптовалюты и стремятся перевести ее в «твердый» актив — в недвижимость.

Особняком стоят так называемые фейковые покупатели, ущерб от их деятельности исчисляется десятками миллионов рублей. Лжепокупатели отыгрывают свою роль до самого момента сделки, а потом исчезают. Обычно это жертвы различных тренингов личностного роста, бизнес-коучей и прочих «инфоцыган». Зачастую обязательным элементом прохождения тренингов становится сублимация роскошного образа жизни. Слушатели должны арендовать дорогую машину, нарядиться в поддельную брендовую одежду и притвориться покупателем премиального жилья.

Пентхаусы являются одним из самых дорогих и редких форматов на московском рынке недвижимости. В среднем пентхаус в строящемся ЖК обойдется примерно в 300 миллионов рублей — в пять раз дороже стандартных квартир элит- или премиум-класса.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru