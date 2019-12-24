Москвичам посоветовали избавляться от квартир

Спрос на «панель» и хрущевки в Москве будет неуклонно снижаться, поэтому владельцам жилья в таких домах стоит задуматься о переезде, говорится в материалах агентства недвижимости «НДВ», поступивших в редакцию «Ленты.ру».

«С каждым годом на рынок выходит все больше и больше новостроек, — отмечают риелторы. — Это дома абсолютно нового поколения, они легко конкурируют со старым фондом практически во всем. И многие покупатели готовы доплатить за более комфортные условия, поэтому квартиры в домах до 1980-х годов застройки против современных комплексов выглядят морально устаревшими. Спрос на них падает так же стремительно, как и цена».

Эксперты советуют москвичам, проживающим в «хрущевках» и панельных домах (причем даже относительно новых), избавиться от своих квартир, обменяв их на более современные. «Разрыв в ценах с годами будет только увеличиваться», — предупреждают они. При этом дома сталинского типа сохранят привлекательность, полагают агенты.

Ранее в декабре риелторы сообщили, что покупатели квартир в Москве начали диктовать условия сделок. Владельцы недвижимости вынуждены ориентироваться на ценовые запросы будущих новоселов — в том числе в сегменте недорогого жилья.

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