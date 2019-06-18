Украинского журналиста удивили утепленные хрущевки

Украинский журналист Денис Казанський снял выпуск своего YouTube-проекта Newkraine в таллинском микрорайоне Копли. Там он осмотрел реконструируемые хрущевки.

Казанського удивило, что советские пятиэтажки в Таллине выглядят совсем не так, как на Украине. «Дома реконструируют, утепляют. Хрущевки после этой реновации не узнать! Во дворах газоны, цветы. Оказывается, можно и советских людей так приучить», — написал он в Twitter.

Помимо этого видеоблогер обратил внимание на идеально ухоженные дворы и аккуратно оформленные балконы без «разноцветного пластика». «Казалось бы, те же люди, русскоязычные, советские, многие тут любят [президента России Владимира] Путина, но их, видите, как-то заставили не отделывать балконы пластиком», — прокомментировал Казанський.

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Журналист также пообщался с местным жителем по имени Владимир, который переехал в столицу Эстонии из Кривого Рога. Говоря о Копли, мужчина высказал мнение, что «здесь живут граждане Советского Союза». «Люди еще ментально не ушли от Союза, смотрят российское телевидение, Путина, очень многие из них не знают эстонского языка и учить его не планируют. То есть здесь такой заповедник Союза», — поделился он.

Тем не менее, по его словам, благодаря тому, что в Таллине и в Эстонии в целом налажена работа государственных институтов, эти люди «выглядят нормально» и не ведут себя деструктивно.

Таллинец также показал Казанському свежую платежную квитанцию за квартиру площадью 30 квадратных метров и все услуги ЖКХ: общая сумма платы за май составила 42,5 евро (чуть более трех тысяч рублей). Сумма за июнь, по словам Владимира, будет на 10 евро меньше из-за того, что не нужно будет платить за отопление.

В Копли, по данным за 2017 год, проживает около семи тысяч человек.

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