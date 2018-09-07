В странах бывшего СССР разозлились на серп и молот в интернете

Представители Литвы, Эстонии и Латвии потребовали от интернет-магазина Walmart удалить продукцию с эмблемой СССР. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Группа законодателей из трех стран написала несколько соответствующих писем руководству торговой сети. Однако ответа от Walmart они пока не получили.

По мнению посла Литвы в США Роландаса Кришчунаса (Rolandas Krisciunas), серп и молот связаны с преступлениями, которые совершались в этот исторический период. Он заявил, что приход советской власти связан с убийствами, пытками и изнасилованиями сотен тысяч граждан. «Продвижение таких символов резонирует с большой многовековой болью», — подчеркнул посол.

Кришчунас пояснил, что не верит, будто Walmart намеренно пытается повысить продажи товаров с символикой, однако выступает за изъятие таких вещей. Объединенная группа представителей Литвы, Эстонии и Латвии обвинили интернет-магазин в непорядочности: по их мнению, Walmart участвует в пропаганде тоталитаризма и подавления человеческих свобод.

Ранее МИД Литвы возмутился из-за выпущенного брендом adidas платья с советской символикой. Тогда пользователи сети застыдили бренд в блогах.

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