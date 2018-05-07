Платье с советской символикой взбесило МИД Литвы

Платье с символикой СССР, выпущенное немецким брендом спортивной одежды adidas, возмутило МИД Литвы. На эту тему группа стратегических коммуникаций министерства высказалась в своем официальном аккаунте в Twitter 5 мая.
«Тошнит от этой "имперской ностальгии", которая до сих пор имеет место. Как-то удивительно видеть ее у знаменитого adidas», — говорится в посте о красном платье-тунике с белой надписью USSR.
Литовские и украинские пользователи Facebook наводнили страницу adidas комментариями с хештегом #Stopadidas.
«Может быть, вы еще добавите нацистскую символику?» —одни.
«Тематикой следующего платья будет Третий рейх? Как не стыдно! Вы жили в тоталитарном СССР?» —другие.
«Худшая пропаганда терроризма всех времен. Когда вы начнете выпускать майки со знаками химической атаки Асада?» —третьи.
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поддержал флешмоб ретвитом записи в своем Twitter.
В марте немецкий производитель одежды и обуви для спорта и города Puma представил лимитированную коллекцию в честь 50-летия своей культовой модели Puma Suede. В линию, созданную совместно со студией «Союзмультфильм», вошли кроссовки с изображением персонажей мультфильмов студии: Зайца и Волка из «Ну, погоди!» и Винни-Пуха и Пятачка из «Винни-Пуха».