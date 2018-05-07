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Платье с советской символикой взбесило МИД Литвы

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Платье с символикой СССР, выпущенное немецким брендом спортивной одежды adidas, возмутило МИД Литвы. На эту тему группа стратегических коммуникаций министерства высказалась в своем официальном аккаунте в Twitter 5 мая.

«Тошнит от этой "имперской ностальгии", которая до сих пор имеет место. Как-то удивительно видеть ее у знаменитого adidas», — говорится в посте о красном платье-тунике с белой надписью USSR.

Литовские и украинские пользователи Facebook наводнили страницу adidas комментариями с хештегом #Stopadidas.

«Может быть, вы еще добавите нацистскую символику?» — писали одни.

«Тематикой следующего платья будет Третий рейх? Как не стыдно! Вы жили в тоталитарном СССР?» — поддержали другие.

«Худшая пропаганда терроризма всех времен. Когда вы начнете выпускать майки со знаками химической атаки Асада?» — добавили третьи.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс поддержал флешмоб ретвитом записи в своем Twitter.

В марте немецкий производитель одежды и обуви для спорта и города Puma представил лимитированную коллекцию в честь 50-летия своей культовой модели Puma Suede. В линию, созданную совместно со студией «Союзмультфильм», вошли кроссовки с изображением персонажей мультфильмов студии: Зайца и Волка из «Ну, погоди!» и Винни-Пуха и Пятачка из «Винни-Пуха».

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