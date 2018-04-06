Русские дизайнеры наживутся на Криштиану Роналду и Льве Яшине

Российский дизайнерский бренд аксессуаров Radical Chiс выпустил платки с изображением всемирно известных футболистов из разных стран и эпох: Криштиану Роналду, Льва Яшина, Пеле, Диего Марадоны и Зинедина Зидана. Об этом сообщается в Facebook бренда.

«На Красной площади играет команда мечты: на ворота встал легендарный "черный паук" Лев Яшин, в защите — Зинедин Зидан, в нападении "руки бога" Диего Марадона, красавчик Криштиану Роналду и великий Пеле», — рассказали о композиции на аксессуаре представители бренда.

Материалы по теме Белая зависть Они выглядели как бандиты из гетто и мочили фанатов. Сейчас на них равняется мир

На платке из шелка на фоне Кремля и храма Василия Блаженного изображены стилизованные фигуры футболистов в майках с номерами звезд: майка с номером «7» у Роналду, номером «10» — у Марадоны, номером «1» — у Яшина и номером «10» — у Пеле. Номер на майке Зидана не виден, так как в разных командах он выступал под разными номерами. Аксессуар выпущен к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России летом 2018 года.

В марте 2018 года компания Umbro выпустила коллекцию в честь чемпионата мира по футболу в России, посвященную русскому спорту Дизайнеры вдохновлялись историей с отказом советских спортсменов носить форму Umbro на чемпионате мира 1966 года, который проходил в Англии. Тогда британский производитель одежды должен был обеспечить все национальные команды формой, но сборная СССР предпочла выступать в привезенном с собой комплекте.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!