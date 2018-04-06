Отмечающих Пасху обуют

В начале апреля бренд спортивной одежды Nike выпустил «пасхальную» версию Easter модели кроссовок Nike Blazer QS к празднику. Об этом сообщает Hypebeast.
Высокие кроссовки на плоской подошве со шнурками представлены в комбинации пастельных цветов: голубого, розового и белого, которые поддерживают тематику Пасхи. На стельке под пяткой изображено разбитое раскрашенное яйцо с логотипом Nike посередине. Обувь изготовлена из высококачественной кожи, нубука и нейлона. В скором времени кроссовки Nike Easter Blazer QS будут доступны на официальном сайте бренда Nike.
. [나이키 블레이저 로얄 QS 'EASTER'] . EASTER:부활절을 기념하여 매년 다양한 컬렉션으로 나오는 나이키 이스터 컬렉션. 이번 2018년 컬렉션은 파스텔톤의 부드러운 컬러감과 밑창의 귀여운 달걀 프린팅을 특징으로 합니다. . 택배 거래를 원하시면 매장 공식 카카오 플러스 친구를 통해 제품명 및 품번과 함께 문의주세요 😊 . Nike Blazer Royal Easter QS (AO2368-600) • size : 250 - 290mm (5단위) • 가격 : 129,000원 . ✔ 매장안내 blog.naver.com/nike_snkrs 02) 333-2094 . #나이키스니커즈홍대 #snkrs #홍대snkrs #나이키 #블레이저 #나이키블레이저 #나이키부활절 #부활절 #블레이저이스터 #nike #nikesnkrshongdae #blazer #nikeblazer #easter #nikeeaster #blazereaster
В 2018 году в России будут праздновать Пасху 8 апреля. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Пасха входит в тройку самых важных торжеств для россиян после Дня Победы и Нового года.
В феврале компания Nike представила новую версию своих классических кроссовок Air Force 1 полностью черного либо белого цвета со сменными цветными деталями Velcro Swooshes. Традиционный логотип бренда «свуш» можно выбрать из нескольких цветов и прикрепить на кроссовки с помощью застежки-липучки.