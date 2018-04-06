Отмечающих Пасху обуют

В начале апреля бренд спортивной одежды Nike выпустил «пасхальную» версию Easter модели кроссовок Nike Blazer QS к празднику. Об этом сообщает Hypebeast.

Высокие кроссовки на плоской подошве со шнурками представлены в комбинации пастельных цветов: голубого, розового и белого, которые поддерживают тематику Пасхи. На стельке под пяткой изображено разбитое раскрашенное яйцо с логотипом Nike посередине. Обувь изготовлена из высококачественной кожи, нубука и нейлона. В скором времени кроссовки Nike Easter Blazer QS будут доступны на официальном сайте бренда Nike.

В 2018 году в России будут праздновать Пасху 8 апреля. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, Пасха входит в тройку самых важных торжеств для россиян после Дня Победы и Нового года.

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В феврале компания Nike представила новую версию своих классических кроссовок Air Force 1 полностью черного либо белого цвета со сменными цветными деталями Velcro Swooshes. Традиционный логотип бренда «свуш» можно выбрать из нескольких цветов и прикрепить на кроссовки с помощью застежки-липучки.

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