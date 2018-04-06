Четверть молодых россиян проигнорирует третий по важности праздник в стране

Празднование Пасхи входит в тройку самых важных торжеств для россиян, после Дня Победы и Нового года. Об этом сообщили по итогам исследования во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передает РИА Новости.

Перед главным православным праздником пост в том или ином варианте соблюдали 20 процентов респондентов. Еще три процента ограничили себя в пище и развлечениях в течение Страстной недели, предшествующей торжеству.

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«Те или иные традиции, связанные с празднованием Пасхи, соблюдает большинство россиян, — отмечают исследователи. — В 2018 году 59 процентов опрошенных будут готовить куличи, пасху, красить яйца, 24 процентов — освящать их в церкви. Более трети граждан (39 процентов) отправятся в гости или примут родных и близких у себя, 12 процентов преподнесут им подарки. Ко всенощной в пасхальную ночь планируют пойти семь процентов опрошенных».

Не будет отмечать Пасху в этому году каждый десятый россиянин (12 процентов). Среди молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет доля тех, кто проигнорирует это торжество, заметно больше — 28 процентов.

Опрос проводился по телефону в начале апреля. В нем участвовали две тысячи совершеннолетних респондентов.

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