В Латвии приготовились к российским ракетным пускам перед Пасхой

Депутат Европарламента от Латвии Артис Пабрикс призвал спокойно отнестись к российским военным учениям в Балтийском море. Об этом он написал в Twitter.

«Давайте не будем бояться российских учений. Давайте смотреть, сохранять бдительность и быть уверенными в себе, своей стране и своей свободе», — отметил депутат.

Пабрикс также заявил, что «Латвия не позволит России испортить Пасху».

Речь идет о тренировочных ракетных пусках в Балтийском море, уточняет РИА Новости. Они намечены на 4-6 апреля. Министерство обороны Латвии признало, что по международным договорам Москва имеет право проводить учения на этой территории. Пабрикс добавил, что Швеция, Польша и Латвия понесут от этого экономический ущерб, так как на время запуска ракет движение по морю в этом районе будет прервано.

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