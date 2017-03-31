Учения с «русскими» статистами сочли доказательством враждебности НАТО

Планы стран НАТО провести военные учения с участием русскоговорящих статистов в Германии свидетельствуют о наличии серьезных враждебных намерений в отношении России. Такое мнение высказал РИА Новости член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков в пятницу, 31 марта.

«Такого рода информация однозначно означает враждебные намерения по подготовке военных действий в отношении России, несмотря на их публичные заявления об обратном», — заявил парламентарий. По его мнению, альянс намерен подготовить солдат «к действиям на тех территориях, где русский язык является основным, а таких территорий не так много — это восточная Украина и сама Россия».

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Он считает, что Москва должна сделать представление по линии внешнеполитического и оборонного ведомств, а также Совета Россия — НАТО.

Ранее в пятницу официальный представитель Совместного многонационального центра по подготовке военнослужащих в Германии капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил, что учения на полигоне Хоэнфельс в Баварии не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Учения нужны для «подготовки войск наиболее реалистичным путем», пояснил цель их проведения представитель американской армии в Германии Ули Геллерманн.

Днем ранее стало известно, что сотрудничающее с НАТО и Вооруженными силами Соединенных Штатов кадровое агентство набирает актеров на роль русских для учений, начало которых намечено на 28 апреля. Отмечалось, что статисты, которые будут играть фермеров или владельцев магазинов, должны владеть английским или немецким языком, знание русского необязательно, но является дополнительным плюсом. За один рабочий день они могут получить от 88,4 до 120 евро.

