Шойгу провел параллель между учениями НАТО и действиями фашистской Германии

Учения вооруженных сил НАТО носят антироссийскую направленность и позволяют проводить параллели с действиями фашистской Германии. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«НАТО в два раза нарастила интенсивность военных учений, большинство которых имеют антироссийскую направленность», — обрисовал обстановку министр обороны.

По словам Шойгу, антироссийская направленность этих учений доказывается тем, что в Вооруженных силах Великобритании для обозначения противника на полигоне Солсбери-Плейн использовались танки российского производства и военная форма российской армии.

«Последний раз такой метод обучения войск применяла фашистская Германия в годы Великой Отечественной войны», — сделал вывод Шойгу.

Фотографии с учений британской армии на полигоне Солсбери-Плейн опубликовала газета Daily Mail 4 декабря 2016 года. Помимо танков Т-72 и Т-55, на кадрах можно заметить пехотинцев, одетых в серо-синий камуфляж и зеленую униформу. Солдаты вооружены автоматами АК-74.

По сценарию учений британская армия отражала гипотетическую атаку российских войск на территории Эстонии.