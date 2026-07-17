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01:47, 17 июля 2026Мир

Замглавы МИД обвинил Украину в причастности к гибели мирных жителей в Африке

Замглавы МИД Борисенко: Украина причастна к гибели мирных жителей в Африке
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Попытки свергнуть легитимные власти в Африке часто поддерживаются украинскими боевиками. Это приводит к тому, что в регионе массово гибнут мирные жители, рассказал замглавы МИД России Георгий Борисенко в разговоре с ТАСС.

«Они всячески, как уже отмечал [глава МИД РФ] Сергей Викторович Лавров, помогают разного рода силам, которые пытаются свергать легитимную власть в тех или иных странах», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что украинские боевики также всеми силами пытаются навредить интересам России.

Ранее Борисенко заявил о попытке Украины создать «второй фронт» против России в Африке.

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