Британцев вдохновил российский футбол

В преддверии чемпионата мира по футболу в России компания Umbro решила посвятить коллекцию одежды российской спортивной истории. Об этом сообщает Hypebeast.

Дизайнеры вдохновлялись историей с отказом советских спортсменов носить форму Umbro на чемпионате мира 1966 года, который проходил в Англии. Тогда британский производитель одежды должен был обеспечить все национальные команды формой, но сборная СССР предпочла выступать в привезенном с собой комплекте.

Фото: Umbro 1 /5

В качестве основы для коллекции под названием Unforgotten («Незабытая») выбраны цвета российского флага, для логотипа марки выбран шрифт, вдохновленный кириллицей, а на некоторых предметах коллекции он продублирован по-русски. В нее входят сумки, футболки, бомберы, спортивные куртки и джерси.

Часть одежды посвящена советскому вратарю Льву Яшину, который до сих пор остается единственным голкипером, удостоенным «Золотого мяча» — приза лучшему футболисту Европы. Футболки и куртки выпущены в черном цвете с надписью Lev на груди, которая продублирована и на кириллице. Онлайн продажи новой линии одежды начнутся в Великобритании 25 апреля по цене от 35 до 50 фунтов стерлингов (от 2825 до 4036 рублей) в зависимости от предмета гардероба.

Год назад Umbro представила совместную коллекцию с голландской компанией Pratta — футбольную форму в стиле 1990-х. На выбор предлагались две модели футболок. Одна выполнена в сине-бело-красном цвете с номером 14 на спине, а вторая с темно-синими полосками с желтыми акцентами.

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