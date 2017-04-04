Umbro сшил футбольную форму в духе 1990-х годов

Английская марка Umbro представила плоды сотрудничества с голландским брендом Patta. Об этом во вторник, 4 апреля, сообщает Highsnobiety. В совместную коллекцию вошла футбольная форма в стиле 1990-х годов.

На выбор предлагается две модели футболок. Одна из них выполнена в сине-бело-красном цвете с номером 14 на спине, а вторая декорирована темно-синими полосками с желтыми акцентами. В продаже они появится с пятницы, 7 апреля.

Под брендом Umbro продается спортивная одежда и экипировка. Компания основана в Великобритании в 1924 году. Фирма более 80 лет была одним из главных поставщиков спортивной одежды для английской Премьер-лиги, кубка Англии и сборной Англии по футболу.

В октябре 2012 года компания Nike отказалась от бренда Umbro, продав за 225 миллионов долларов его и всю связанную с ним интеллектуальную собственность компании Iconix Brand Group, занимающейся управлением лицензионными правами.