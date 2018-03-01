Криштиану Роналду отказался сдавать чемодан и полетел с ним в багажном отделении

Футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду стал бренд-амбассадором премиального бренда багажа. Видео новой рекламной кампании предоставлено пресс-службой бренда.

По сюжету ролика новой коллекции летнего сезона-2018 Роналду так дорожит своим чемоданом, что отказывается сдать его в багаж и летит вместе с ним в багажном отделении самолета. В коллекции чемоданов предлагаются модели разного размера, некоторые из них можно брать с собой в ручную кладь. Цветовая гамма — желто-зеленый Lemon Chrome, нежно-персиковый Spicy Peach и «джинсовый» голубой Denim Blue.

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