Создан самостоятельно сортирующий и складывающий одежду шкаф

mashable.com

Японская компания Seven Dreams создала бельевой шкаф, который сам складывает и сортирует по цветам сложенные в него вещи. Видеопрезентацию опубликовал Mashable.

На кадрах видно, как в шкаф сложили скомканную одежду разных цветов, и он с помощью особой технологии распределил вещи в нужном порядке. Стоимость устройства начинается от 16 000 долларов, компания планирует понизить цену до двух тысяч за счет использования упрощенных технологий.

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