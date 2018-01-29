Бизнесменам предложили ходить с красными сумками

Компания-производитель часов, пишущих инструментов и аксессуаров класса люкс Montblanc представила новые модели в коллекции Meisterstück Soft Grain. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 29 января.

В новую линию вошли небольшой рюкзак и сумка для документов из мягкой зерненой воловьей кожи темно-красного и темно-синего цвета. По утверждению производителя, рюкзак благодаря своим компактным размерам подходит как для мужчин, так и для женщин, а сумку можно носить через плечо: наплечный ремень крепится к ней с помощью двух металлических заклепок с выгравированной надписью Montblanc.

Фото: Montblanc 1 /2

Кроме того, впервые в коллекции Meisterstück Soft Grain появился портплед из натуральной кожи. Коллекция производится на принадлежащей компании кожевенной мануфактуре во Флоренции.

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В январе 2018 года компания Montblanc представила на SIHH новую коллекцию часов 1858 в винтажном стиле. Новые часы с индикацией времени второго часового пояса оснащены мануфактурным механизмом Minerva, который заключен в корпус из особого бронзового сплава. На мероприятии в честь презентации новых часов в Женеве были замечены послы бренда актер Хью Джекман и племянница князя Монако Шарлотта Казираги, а также известный альпинист Кентон Кул.

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

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