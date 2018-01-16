Хью Джекман влез на стену на часовом салоне

Компания-производитель часов и пишущих инструментов Montblanc представила новую коллекцию часов 1858 в винтажном стиле. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Новые часы с индикацией времени второго часового пояса оснащены мануфактурным механизмом Minerva, который заключен в корпус из особого бронзового сплава, меняющего свой оттенок с течением времени. Из этого материала делались корпуса часов в XIX веке. Также доступны варианты в стальном корпусе. Ремешок сшит из состаренной телячьей кожи. «Новая коллекция 1858 создана для искателей приключений и тех, кто неизменно стремится к достижению новых высот», — сказал генеральный директор Montblanc Николя Барецки.

Фото: Montblanc

На мероприятии в честь презентации новых часов были замечены послы бренда актер Хью Джекман и племянница князя Монако Шарлотта Казираги, а также известный альпинист Кентон Кул. На стенде Montblanс на Международном салоне высокого часового искусства в женевском Palexpo был установлен фрагмент настенного тренажера для скалолазов, на который взобрался Хью Джекман.

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Ранее сообщалось, что компания Montblanc представила новую модель из серии, посвященной французскому часовщику Николя Риуссеку — изобретателю первого запатентованного чернильного хронографа (1821). Это однокнопочный хронограф с колонным колесом и вертикальной муфтой Star Legacy Rieussec Chronograph в стальном 44,8-миллиметровом корпусе. Модель оснащена мануфактурным механизмом калибра Montblanc MB R200 с автоматическим подзаводом с двойным барабаном.

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

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