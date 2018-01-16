В часовую моду вернулись 1960-е

Швейцарская мануфактура Jaeger-LeCoultre представила на Международном салоне высокого часового искусства новую коллекцию спортивных часов Polaris, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Дизайн новой линейки навеян часами-бестселлером Jaeger-LeCoultre 1968 года под названием Memovox Polaris. В новой линии представлены хронограф, часы с автоматическим механизмом и с индикацией мирового времени, а также лимитированная серия Polaris Memovox из 1000 экземпляров, воспроизводящая дизайн исторической модели.

Часы Jaeger-LeCoultre Polaris Automatic Фото: Jaeger-LeCoultre 1 /2

Автоматические часы в 41-миллиметровом стальном корпусе оснащены механизмом калибра 898/1, хронограф в 42-миллиметровом корпусе из розового золота либо стали — механизмом калибра 751, часы с индикацией мирового времени в 44-миллиметровом титановом корпусе — механизмом калибра 752, Polaris Date — калибра 899/1, а Polaris Memovox в 42-миллиметровом стальном корпусе работают на механизме калибра 956.

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Ранее сообщалось, что швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) коллекцию часов Métiers d’Art Les Aérostiers. Это пять моделей, оснащенных мануфактурным калибром 2460 G4/1 с оригинальными индикаторами на дисках: эта индикация заменяет традиционную стрелочную. Циферблаты часов украшены гравировкой и витражной эмалью plique-à-jour.

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