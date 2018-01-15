Швейцарские часовщики продемонстрировали ход планет

Швейцарская часовая мануфактура Ulysse Nardin представила новые модели на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Среди новинок — часы с астрономическими усложнениями Executive Moonstruck Worldtimer, часы с циферблатом с росписью по эмали Classico Zheng He, женские часы Classic Lady Dual Time и Jade «Jellyfish». Автоматический механизм первой модели (мануфактурный калибр UN-106) отображает движения Луны и Солнца по отношению к Земле, а также указывает колебания уровня океана. Механизм заключен в платиновый либо золотой корпус диаметром 46 миллиметров. Выпуск лимитирован 100 экземплярами.

Часы Classico Zheng He Фото: Ulysse Nardin 1 /3

Циферблат часов Classico Zheng He декорирован в технике перегородчатой эмали cloisonné, известной в мире с начала IV века. Мастера фабрики Donzé Cadrans, входящей в состав мануфактуры Ulysse Nardin, изобразили на циферблате средневековый китайский корабль «Чжэн Хэ». Работа по декору циферблата занимает 50 часов. Часы снабжены калибром UN-815 с автоподзаводом, сертифицированным COSC. Механизм заключен в корпус из розового золота.

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Часы Jade «Jellyfish» украшены в технике выемчатой эмали champelevé мастерами фабрики Donzé Cadrans, которые изобразили на циферблате медузу. Мануфактурный механизм калибра UN-310 заключен в корпус из белого золота и декорирован 114 бриллиантами. Модель Classic Lady Dual Time в 37,5-миллиметровом стальном корпусе оснащена мануфактурным калибром UN-324 с автоподзаводом, полностью сконструированным и собранным инженерами Ulysse Nardin.

Ранее сообщалось, что мануфактура Ulysse Nardin представила часы Marine Torpilleur Military, Marine Tourbillon Blue Grand Feu и Classico Manufacture Grand Feu. Они выдержаны в классическом морском стиле, присущем бренду, известному с XIX века как производитель корабельных хронометров.

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