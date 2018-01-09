Женщинам предложат часы с бриллиантами в стиле Джеки Кеннеди

Швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget анонсировал новинку предстоящего Международного салона высокого часового искусства в Женеве (SIHH), сообщает Haute Time.

Это женская модель Extremely Lady в золотом корпусе и на браслете миланского плетения с чеканкой, имитирующий муаровую поверхность. Безель часов украшают 24 бриллианта, циферблат без часовых меток выполнен из перламутра. Модель снабжена кварцевым механизмом 56P. Дизайн модели навеян часами, выпущенными Piaget в конце 1960-х годов и принадлежавшими Джеки Кеннеди-Онассис, вдове президента США Джона Кеннеди.

Фото: Piaget 1 /2

Очередной Международный салон высокого часового искусства (SIHH) пройдет в Женеве c 15 по 19 января 2018 года.

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Ранее сообщалось, что ювелирно-часовой дом Piaget представил самые тонкие на настоящий момент в мире механические часы с автоматическим калибром Altiplano Ultimate Automatic 910P. Новые часы в корпусах диаметром 41 миллиметр из белого либо розового золота оснащены механизмом с автоподзаводом нового калибра 910P. Толщина корпуса составляет всего 4,3 миллиметра. Толщина корпуса предыдущего рекордсмена — часов 2017 года Octo Finissimo Automatic дома Bulgari — составляла 5,15 миллиметра.

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