Немцы вспомнили создателя парящего турбийона

Немецкая часовая мануфактура Glashütte Original выпустила новую модель часов Senator Tourbillon — Edition Alfred Helwig в честь Альфреда Хельвига, создателя парящего турбийона. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 26 декабря.

Новые часы в корпусе из белого золота диаметром 42 миллиметров оснащены мануфактурным механизмом калибра 94‐03 с 48-часовым запасом хода. На серебристом циферблате с зернением в положении «12 часов» размещена традиционная для часов из Гласхютте двойная крупная апертура даты. Часы выпущены лимитированной серией из 25 экземпляров.

Турбийон размещен в положении «6 часов». Это усложнение, разработанное для компенсации влияния силы тяжести на точность хода механических часов, в своей усовершенствованной «парящей» версии отличается от классической тем, что крепится только с одной стороны, без верхнего моста: так удобней наблюдать за его работой. Парящий турбийон создал Альфред Хельвиг, выпускник часовой школы Гласхютте, в 1920 году.

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Ранее сообщалось, что немецкий производитель часов и пишущих инструментов Montblanc анонсировал новинку Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в январе 2018 года в Женеве. Компания представила новую модель из серии, посвященной французскому часовщику Николя Риуссеку — изобретателю первого запатентованного чернильного хронографа (1821). Это однокнопочный хронограф с колонным колесом и вертикальной муфтой Star Legacy Rieussec Chronograph в стальном 44,8-миллиметровом корпусе.

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