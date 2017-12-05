Немцы представили часы с двойным барабаном

Немецкий производитель часов и пишущих инструментов Montblanc анонсировал новинку Международного салона высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в январе 2018 года в Женеве. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда во вторник, 5 декабря.

Компания представила новую модель из серии, посвященной французскому часовщику Николя Риуссеку — изобретателю первого запатентованного чернильного хронографа (1821). Это однокнопочный хронограф с колонным колесом и вертикальной муфтой Star Legacy Rieussec Chronograph в стальном 44,8-миллиметровом корпусе. Модель оснащена мануфактурным механизмом калибра Montblanc MB R200 с автоматическим подзаводом с двойным барабаном.

Серебристо-белый циферблат новинки с арабскими цифрами частично покрыт гильошированным узором filet sauté. На часовой диск нанесен декор azuré. Вороненые часовая и минутная стрелки выполнены в форме листьев, а время второго часового пояса показывает скелетонизированная стрелка с родиевым напылением. Запас хода модели — около 72 часов. Она снабжена синим ремешком из кожи аллигатора с эффектом «сфумато».

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Ранее сообщалось, что швейцарская часовая мануфактура IWC Schaffhausen анонсировала новинки Международного салона высокого часового искусства. Во время салона будет представлена коллекция из 27 новых моделей в линиях Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci.

Компания Montblanc основана в Гамбурге (Германия) в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.