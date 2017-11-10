Хью Джекман стал циркачом с часами Montblanc в кармане

Хью Джекман появится на экране в роли циркового антрепренера Финеаса Тэйлора Барнума в фильме The Greatest Showman («Величайший шоумен») с карманной моделью часов Montblanc Minerva, сообщает The Telegraph.

Джекман, бренд-амбассадор компании Montblanc, будет сниматься с подлинными часами середины XIX века — времени, в которое происходит действие картины. «Этот фильм имеет для меня особое значение. У нас ушло семь лет на его производство, — прокомментировал актер. — Я очень рад, что Montblanc тоже сыграл в нем свою роль».

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Винтажный экземпляр карманных часов из архивов Montblanc обычно хранится в музее компании в Вильере (Швейцария). Также в кадре появится изготовленная на заказ перьевая ручка бренда из коллекции Meisterstück с гравировкой имени Барнума на конце пера.

The Greatest Showman («Величайший шоумен») — американский биографический драматический мюзикл режиссера Майкла Грейси о жизни и карьере известного циркового шоумена и антрепренера XIX века Финеаса Тэйлора Барнума, основателя цирка своего имени. В фильме помимо Джекмана снимались Зак Эфрон, Ребекка Фергюссон, Мишель Уильямс. Мировая премьера ожидается 21 декабря 2017 года.