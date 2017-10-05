Помаду и туфли на шпильке Мэрилин Монро воплотили в перьевой ручке

Производитель часов и пишущих инструментов Montblanc выпустил новую коллекцию в серии «Музы». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в четверг, пятого октября.

Линия Montblanc Muses Marilyn Monroe Special Edition включает перьевую ручку, шариковую ручку и роллер и посвящена знаменитой голливудской актрисе и секс-символу середины прошлого века Мэрилин Монро. Форма корпуса инструментов навеяна любимыми туфлями актрисы на 10-сантиметровом каблуке, а цвет корпуса и колпачка — красным оттенком губной помады, созданной специально для Мэрилин.

Жемчужина на клипе колпачка напоминает о нитке жемчуга Акойя, подаренной кинозвезде одним из ее супругов — бейсболистом Джо ДиМаджио, брак с которым продлился всего 274 дня. Верхнюю часть корпуса украшает гравировка в виде бриллиантов (напоминание о хите Diamonds Are A Girl’s Best Friend в ее исполнении) и воспроизведение личной подписи актрисы. Прорезь на золотом пере с покрытием цвета «шампань» и выгравированным портретом Монро сделана в форме сердца — впервые в серии «Музы».

Мэрилин Монро (настоящее имя Норма Джин Мортенсон, в крещении Норма Джин Бейкер) — американская киноактриса, секс-символ 50-х годов, певица и модель. Стала популярной после съемок в фильмах «Ниагара» (1953), «Джентльмены предпочитают блондинок» (1953) и «Зуд седьмого года» (1955). Лауреат «Золотого глобуса» за главную роль в фильме «В джазе только девушки» (1959). Популярный образ массовой культуры и современного искусства, в частности, картин Энди Уорхола.