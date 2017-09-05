Montblanc выпустил «змей» на женщин

Производитель часов и пишущих инструментов Montblanc предложил женщинам сложные часы с турбийоном Exo в коллекции Montblanc Bohème. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 5 сентября.

Новая модель Montblanc Bohème ExoTourbillon Jewellery Motif Serpent Limited Edition 18 оснащена запатентованным автоматическим калибром Montblanc ExoTourbillon MB M29.24. Отличие этой конструкции от обычного турбийона в том, что балансовое колесо освобождено от веса каретки, а его вес минимален, что обеспечивает высокую точность и улучшенную изохронность колебаний.

Механизм часов заключен в 38-миллиметровый корпус из белого либо розового золота, безель выложен 58 бриллиантами Top Wesselton, заводную головку венчает бриллиант в запатентованной огранке Montblanc, а циферблат украшен изображением змеи с рубиновыми глазами и чешуей из перегородчатой эмали.

Фото: пресс-служба Montblanc

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

Летом 2017 года компания представила новые мужские часы TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition 100 с запатентованным Montblanc одноминутным турбийоном Exo с механизмом блокировки секундной стрелки и с однокнопочным хронографом с секторными шкалами.