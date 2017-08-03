Montblanc предложил мужчинам «легендарный» аромат

Производитель часов, пишущих инструментов и аксессуаров Montblanc выпустил новый аромат в своей мужской парфюмерной линии Legend — Montblanc Legend Night. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 2 августа.

Авторами вечерней композиции стали Антуан Мезондье (Antoine Maisondieu) и Оливье Пешо (Olivier Pescheux). «Мы хотели создать сильный запоминающийся, полный контрастов "шлейф", — рассказали парфюмеры. — С одной стороны, плотные и вибрирующие древесные ноты ветивера и пачулей, с другой — обволакивающая глубина мускуса и бархатистая черная ваниль». Кроме того, в аромате ощущаются оттенки шалфея, перечной мяты, кардамона, бергамота, кедра, лаванды и фиалки.

Аромат заключен в флакон с градиентным черно-красно-оранжевым переливом цвета, выполненный в виде пузырька с чернилами. Это отсылает к наследию бренда, который изначально производил исключительно пишущие инструменты.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки, а также парфюмерию.

В июле 2017 года компания выпустила новую, 26-ю по счету, лимитированную серию ручек в своей коллекции «Писатели». Она посвящена Антуану де Сент-Экзюпери.