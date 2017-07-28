Montblanc посвятил ручку автору «Маленького принца»

Производитель часов, пишущих инструментов и аксессуаров Montblanc выпустил новую, 26-ю по счету, лимитированную серию ручек в своей коллекции «Писатели». Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 28 июля.

Серия посвящена французскому литератору и летчику Антуану де Сент-Экзюпери, автору сказки «Маленький принц» и романа «Ночной полет». Декор пишущих инструментов коллекции напоминает фюзеляж почтового самолета «Кодрон Симон», на котором писатель летал и который описал в романе «Ночной полет». Колпачок и корпус ручек из смолы темно-синего цвета украшает гравировка в виде заклепок. На колпачке ручки из металла с винтажной отделкой, напоминающей алюминий, из которых делались флюзеляжи самолетов 1930-х годов, выгравирован шарж-автопортрет писателя.

Платиновые декоративные элементы напоминают об оформлении кабины пилота, а скелетонизированный колпачок с прозрачным окошком — сдвижной плексигласовый колпак кокпита. Через это окошко можно рассмотреть перо из золота с платиновым напылением, на котором выгравирована звезда по рисунку самого Сент-Экзюпери к его сказке «Маленький принц».

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /4

В коллекцию вошли перьевая ручка, ручка-роллер, шариковая ручка и механический карандаш (последний — только в составе набора). Тираж серии ручек в металлическом корпусе составляет 1931 экземпляр: таким образом Montblanc указал на год выхода романа «Ночной полет» (1931). К выходу линии приурочен выпуск новых чернил, цвет которых напоминает оттенки пустыни на закате. Идея выпуска чернил навеяна описанной самим писателем истории о крушении его самолета в пустыне Сахара в 1935 году.

Антуан Мари Жан-Батист Роже де Сент-Экзюпери — французский писатель и профессиональный пилот, потомок аристократического рода. Автор романов и повестей «Ночной полет», «Планета людей» и «Военный летчик», а также сказки «Маленький принц», которую он сам проиллюстрировал. Участник Второй мировой войны. Погиб во время боевого вылета над Средиземным морем в 1944 году.

Сказке Сент-Экзюпери о Маленьком принце посвящена линия часов Edition Le Petit Prince в коллекции часов Big Pilot’s Watch швейцарской мануфактуры IWC Schaffhausen.