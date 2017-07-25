Montblanc предоставил для Only Watch хронограф в бронзовом корпусе

Производитель часов, пишущих инструментов и аксессуаров Montblanc представил свой лот для благотворительного аукциона Only Watch — Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Unique Piece Only Watch’17. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании во вторник, 25 июля.

Уникальные часы, созданные специально для торгов в пользу исследований миопатии Дюшенна, созданы на базе традиционного однокнопочного ручного хронографа Montblanc 1858 Chronograph Tachymeter Blue Limited Edition 100, отмеченного премией Grand Prix d'Horlogerie de Geneve 2016 как лучший хронограф. Модель для аукциона также оснащена мануфактурным механизмом калибра MB M16.29, который заключен в 44-миллиметровый корпус из бронзы в винтажном стиле. Ремешок и циферблат часов — зеленого цвета.

Фото: пресс-служба Montblanc

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свои лоты представят бренды Jaquet Droz, TAG Heuer, Audemars Piguet, российский часовщик Константин Чайкин и другие.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.

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Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. В июле 2017 года компания выпустила лимитированную серию пишущих инструментов Kyoto Artistry Limited Edition 55, навеянную традиционным японским искусством.