Breguet воплотил классику в желтом золоте для Only Watch

Швейцарский часовой дом Breguet выпустил уникальную версию модели Classique Quantième Perpétuel en Ligne 7715. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда в пятницу, 14 июля.

Часы в классическом стиле с вечным календарем, разработанные специально для благотворительного аукциона Only Watch, оснащены механизмом калибра 502QPLT в корпусе желтого золота. Гильошированный посеребренный золотой циферблат с ручной гравировкой декорирован традиционным для Breguet узором Clous de Paris («парижские гвозди»). В стиле дома выдержаны и часовая и минутная стрелки, выполненные из вороненой стали. Апертура даты размещена у отметки «6 часов».

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свои лоты представят бренды Piaget, Jaquet Droz, TAG Heuer, Audemars Piguet и другие.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.

Компания Breguet основана часовщиком Абрахамом-Луи Бреге, который открыл свой первый магазин в Париже в 1775 году. В 1795-м, после нескольких лет работы в Швейцарии Бреге занялся разработкой собственных калибров часов. В 1801 году он запатентовал турбийон, в 1816-м стал членом французской Королевской академии наук и членом французского Bureau International des Poids et Mesures (Палаты мер и весов). В настоящее время марка Breguet принадлежит Swatch Group.