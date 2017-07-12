Piaget подготовил для Only Watch модель с циферблатом из питерсита

Швейцарский ювелирно-часовой дом Piaget представил уникальную модель часов для благотворительного аукциона Only Watch, сообщил «Ленте.ру» представитель пресс-службы бренда в среду, 12 июля.

Это часы Black Tie Vintage Inspiration в корпусе из желтого золота формы «подушка» с циферблатом из цветного поделочного камня питерсита (обломочной горной породы брекчии, состоящей из кварца с включениями синего амфиболового асбеста). «В нынешнем году, создавая уникальную модель для Only Watch, дом черпал вдохновение в знаковой для себя эпохе и энергично выразил дух Piaget, его неповторимо дерзкий стиль, воплощенный в совершенстве форм и оттенков», — отметила Чаби Нури, CEO Piaget.

Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свои лоты представят бренды Jaquet Droz, TAG Heuer, Audemars Piguet и другие.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.