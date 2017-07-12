Christophe Claret представил на благотворительный аукцион «магические» часы

Швейцарский независимый часовщик Кристоф Кларе (бренд Christophe Claret) разработал для благотворительного аукциона Only Watch уникальную женскую модель Magicafiore («Магический цветок»), сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 12 июля.

Особенность модели Magicaflorte — скрытая надпись на циферблате, которая открывается взгляду при нажатии кнопки в положении «2 часа». В версии для аукциона это надпись на французском языке Pour l’amour de la vie («Ради любви к жизни»). Часы украшает цветок вишни с лепестками из эмали с сапфировой сердцевиной и тычинками из 28 изумрудов. Корпус белого золота украшают изумруды огранки «маркиза» и сапфиры.

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Все часы для аукциона Only Watch, который проводится раз в два года, создаются в единственном экземпляре и представляют коллекционную ценность. Торги 2017 года пройдут в Женеве 11 ноября. Свой лот — уникальную интерпретацию часов Joker —

на аукцион представит и российский независимый часовщик Константин Чайкин.

Вырученные от продажи средства идут в фонд Ассоциации Монако по финансированию исследований по борьбе с миопатией (мышечной дистрофией) Дюшенна — тяжелым генетическим заболеванием, которое поражает только мальчиков. Дети с этой патологией чаще всего умирают, не достигнув 20 лет.