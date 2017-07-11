Vacheron Constantin украсил часы 84 бриллиантами

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила москвичам коллекцию Overseas. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 11 июля.

В линейку вошли четыре модели часов диаметром 37 миллиметра: две версии в корпусе из нержавеющей стали, две — в корпусе из нержавеющей стали с безелем из розового золота, часы с хронографом в корпусе из нержавеющей стали с безелем из розового золота, диаметр 42,5 миллиметра, а также модель диаметром 41 миллиметр из нержавеющей стали и розового золота. Через прозрачную заднюю крышку из сапфирового стекла можно рассмотреть мануфактурные механизмы 5300, 5200 и 5100.

Модели из стали оснащены браслетом из нержавейки и поставляются в комплекте с двумя дополнительными ремешками, один из которых выполнен из каучука, а второй — из кожи аллигатора. Одна из версий часов из стали и золота украшена 84 бриллиантами круглой огранки по безелю.

Фото: пресс-служба Vacheron Constantin 1 /5

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

В середине апреля 2017 года марка показала модель хронограф на базе автоматического калибра 5100 в 42,5-миллиметровом корпусе из стали с золотым безелем и трехстрелочник с автоматическим механизмом калибра 5200 с индикатором даты в 41-миллиметровом корпусе из стали с золотым безелем. Кроме того, в нее вошли модели с автоматическим механизмом калибра 5300 в 37-миллиметровых корпусах — стальном, стальном с безелем из розового золота либо с таким же безелем, выложенным 84 бриллиантами. Механизмы всех часов имеют сертификат Женевского клейма (Poinçon de Genève).