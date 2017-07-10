Audemars Piguet пустит вечный календарь с торгов для борьбы с миопатией Дюшенна

Швейцарская часовая мануфактура Audemars Piguet представила модель Royal Oak Perpetual Calendar с вечным календарем, сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 10 июля.

Модель в 41-миллиметровом корпусе из черной керамики с синим циферблатом с отделкой Grande Tapisserie и декором из серого золота создана в единственном экземпляре специально для благотворительного аукциона Only Watch. Часы оснащены механизмом калибра 5134 с автоматическим подзаводом. Керамический корпус, безель и браслет модели отполированы вручную.

Фото: пресс-служба Audemars Piguet 1 /3

Компания Audemars Piguet основана в 1875 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. С 1999 года — официальный спонсор скачек Queen Elizabeth II Cup и команды Alinghi Sailing Team по парусному спорту. Часы бренда носят футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, гонщики Михаэль Шумахер и Ярно Трулли, актер Арнольд Шварценеггер. В январе 2017 года на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве компания представила в серии Royal Oak сверхтонкий золотой скелетон с турбийоном.