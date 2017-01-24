Audemars Piguet представила золотой скелетон с турбийоном

Швейцарская мануфактура Audemars Piguet пополнила свою коллекцию-бестселлер Royal Oak. На Международном салоне высокого часового искусства в Женеве компания представила сверхтонкий золотой скелетон с турбийоном, сообщает корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 24 января.

Часы в корпусе, на браслете, с платиной и мостами розового золота оснащены механизмом калибра 2924 с ручным заводом. Серия лимитирована 50 экземплярами. Имеется также версия модели на браслете и в корпусе из стали, со стальными деталями механизма с родиевым покрытием (ограниченный выпуск из 100 экземпляров).

Представители компании сообщили, что текущий выпуск сверхтонкого скелетона станет последним с использованием нынешней дизайнерской схемы скелетонизации (ажурирования), и в следующей серии аналогичных часов ажурирование будет произведено по иному эскизу.

Фото: Audemars Piguet

Компания Audemars Piguet основана в 1875 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. С 1999 года — официальный спонсор скачек Queen Elizabeth II Cup и команды Alinghi Sailing Team по парусному спорту. Часы бренда носят футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, гонщики Михаэль Шумахер и Ярно Трулли, актер Арнольд Шварценеггер. Осенью компания анонсировала лимитированную серию часов Royal Oak Frosted Gold с оригинальной отделкой корпуса и браслета.