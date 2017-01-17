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Дом Audemars Piguet оснастил часы вечным календарем

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Швейцарская часовая компания Audemars Piguet представила новую модель из коллекции Royal Oak. Как сообщает Luxurylaunches, речь идет о часах с вечным календарем. Официальная презентация пройдет в рамках международного салона высокого часового искусства SIHH, который проходит в Женеве.

Часы выполнены из черной керамики с механизмом калибра 5134. Примерная стоимость часов составляет порядка 85 тысяч долларов.

Audemars Piguet специализируется на производстве люксовых часов. Компания была основана в 1875 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. С 1999 года фирма является официальным спонсором скачек Queen Elizabeth II Cup, а также команды Alinghi Sailing Team по парусному спорту.

Среди знаменитостей, у кого есть часы бренда: футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, гонщики Михаэль Шумахер и Ярно Трулли, а также актеры Арнольд Шварценеггер и Хью Джекман.

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