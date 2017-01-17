Дом Audemars Piguet оснастил часы вечным календарем

Швейцарская часовая компания Audemars Piguet представила новую модель из коллекции Royal Oak. Как сообщает Luxurylaunches, речь идет о часах с вечным календарем. Официальная презентация пройдет в рамках международного салона высокого часового искусства SIHH, который проходит в Женеве.

Часы выполнены из черной керамики с механизмом калибра 5134. Примерная стоимость часов составляет порядка 85 тысяч долларов.

Материалы по теме Гонки со временем Часовая индустрия снова удивила мир

Audemars Piguet специализируется на производстве люксовых часов. Компания была основана в 1875 году, ее штаб-квартира располагается в Женеве. С 1999 года фирма является официальным спонсором скачек Queen Elizabeth II Cup, а также команды Alinghi Sailing Team по парусному спорту.

Среди знаменитостей, у кого есть часы бренда: футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, гонщики Михаэль Шумахер и Ярно Трулли, а также актеры Арнольд Шварценеггер и Хью Джекман.