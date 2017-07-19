Montblanc украсил ручки узорами кимоно

Швейцарский производитель часов и пишущих инструментов Montblanc выпустил лимитированную серию Kyoto Artistry Limited Edition 55. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель бренда в четверг, 20 июля.

Дизайн ручек новой линии навеян традиционным японским искусством, они выпущены совместно с японской компанией Chiso, которая уже около 460 лет занимается созданием кимоно ручной работы. На корпусе ручки изображены две сцены из «Повести о Гэндзи» — одном из первых романов в истории литературы, написанного приблизительно в 1000 году придворной дамой японского императорского двора. На колпачке ручки изображен дворец и птица из пятой главы романа («Вакамурасаки»), на корпусе — повозки гошо гурума.

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /3

Для декора пишущих инструментов Kyoto Artistry Limited Edition 55 Montblanc использовал новую технику: на колпачок и корпус из серебра наносится гравировка, затем проводится пескоструйная обработка и ручная полировка. Часть изображения остается матовой, часть делается глянцевой. Дополняют декор цветы сакуры и осенние листья из литого золота. Навершие корпуса из золота цвета шампанского украшает традиционный узор Ханабиси, кольца на корпусе и колпачке — узором Гэндзи-ко. Перо декорировано в стиле косодэ — кимоно эпохи Эдо.

В ограниченной серии 55 экземпляров, что отсылает к году основания компании Chiso (1555).

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки. Летом 2017 года компания обновила коллекцию пишущих инструментов Heritage Rouge & Noir.