Montblanc сделала аксессуары с подкладкой в африканском стиле

Компания Montblanc представила полную коллекцию аксессуаров из кожи Heritage, предназначенную для искушенных путешественников. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 21 июня.

В нее вошли сумки для документов, рюкзаки, бумажники и карманные аксессуары: визитницы и футляры для банковских карт. Они уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах.

Изделия изготовлены из кожи растительного дубления, материал прошел обработку по старинным традициям тосканских ремесленников. Подкладка выполнена в ярко-красном цвете, вдохновением для дизайнеров послужили одеяния африканского племени масаи.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.