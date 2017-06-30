Montblanc пустил змей «ползать» по ручкам

Компания Montblanc обновила коллекцию пишущих инструментов Heritage Rouge & Noir. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает Luxurylaunches.

Ручки выполнены в винтажном стиле 1920-х годов. Корпус украшен ползущей змеей, а на колпачке изображен символ бренда. Новинки уже появились в продаже и представлены в фирменных магазинах бренда.

Фото: пресс-служба Montblanc

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

Весной 2016 года компания представила юбилейную коллекцию Rouge & Noir Special Edition. Колпачок и корпус пишущих инструментов выточены из драгоценной смолы черного цвета и покрыты лаком, сбоку на колпачке выгравирован исторический логотип Montblanc.

Флагманской же моделью серии стала выпущенная в единственном экземпляре ручка Ultimate Serpent Limited Edition 1 с изображением змеи. Ручка изготовлена из розового золота и украшена сапфирами и бриллиантами. Ее цена — 1,36 миллиона долларов.