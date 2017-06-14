Montblanc наделил ручки мужским характером

Компания-производитель пишущих инструментов и часов Montblanc представил коллекцию под названием StarWalker. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

При ее создании дизайнеры вдохновлялись атмосферой автомобильных гонок. По словам представителей марки, линейка обладает мужским характером.

В коллекцию вошли перьевая ручка, файнлайнер и шариковая ручка. Корпус из драгоценной смолы украшен рельефной имитацией рисунка протектора автомобильных шин. Новинки уже поступили в продажу и представлены в фирменных бутиках по всему миру.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и помимо авторучек выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

В начале июня 2017 года марка представила новую модель мужских часов в коллекции TimeWalker. Речь идет о хронографе TimeWalker Chronograph Automatic Red Gold в 43-миллиметровом корпусе из розового золота. Модель оснащена механизмом калибра MB 25.07, прошла обязательное для хронографов марки 500-часовое тестирование и водонепроницаема до 100 метров.