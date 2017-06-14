Ценности
 

Montblanc наделил ручки мужским характером

Перейти в «Мою Ленту»

Компания-производитель пишущих инструментов и часов Montblanc представил коллекцию под названием StarWalker. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в среду, 14 июня.

При ее создании дизайнеры вдохновлялись атмосферой автомобильных гонок. По словам представителей марки, линейка обладает мужским характером.

В коллекцию вошли перьевая ручка, файнлайнер и шариковая ручка. Корпус из драгоценной смолы украшен рельефной имитацией рисунка протектора автомобильных шин. Новинки уже поступили в продажу и представлены в фирменных бутиках по всему миру.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и помимо авторучек выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

В начале июня 2017 года марка представила новую модель мужских часов в коллекции TimeWalker. Речь идет о хронографе TimeWalker Chronograph Automatic Red Gold в 43-миллиметровом корпусе из розового золота. Модель оснащена механизмом калибра MB 25.07, прошла обязательное для хронографов марки 500-часовое тестирование и водонепроницаема до 100 метров.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Montblanc предложил автогонщикам золотой хронограф
Montblanc наградил испанскую меценатку
Montblanc показал настольную лампу с инновационной магнитной подставкой
Последние новости
Оливер Стоун порадовался находке в кабинете президента России
Аналитики назвали фаворита Кубка конфедераций
Mercedes-Benz за 8 миллионов рублей угнали на юго-западе Москвы  
На пожаре в Лондоне пострадали 30 человек
Путин заявил о независимости российских СМИ от властей
Электронные сигареты оказались разрушителями ДНК
Тиллерсон рассказал о просьбах партнеров Вашингтона улучшить отношения с Москвой
Ценности
Ценности08:0010 июня

«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»

Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
07:38Сегодня

Объявлен срок начала продаж электрического Jaguar

08:33Сегодня

Cop.Copine украсил одежду рисунками купальщиц

16:1713 июня

Bulgari показал кольца в честь гадюки

Ценности11:0413 июня

Силовая структура

Впечатления московского водителя от самого мощного седана Cadillac
20:1113 июня

Farfetch расширит влияние в интернете

03:00Сегодня

Новый Audi A8 перевели на 48 вольт

15:0513 июня

Световой меч Люка Скайуокера оценили в 250 тысяч долларов

Ценности

«Мы пришли с миром от имени всего человечества»

Нил Армстронг — человек, первым ступивший на Луну
16:3013 июня

Гоша Рубчинский пустил моделей гулять по старому театру

19:3913 июня

Tiffany & Co. пустила бриллиантового слона на благотворительность

12:3013 июня

«Ленивый болван» оденет фанатов Hello Kitty

Россия
«Сына сильно изменила моя болезнь»
Как помочь детям, у которых тяжело и неизлечимо заболели родители
Кубанское чтиво
Почему праймериз в Краснодарском крае обросли интригами и скандалами
Не вернулись из хода
ДТП с паломниками в Забайкалье — халатность или стечение обстоятельств
Путин прокомментировал сравнение Клинтон его политики с Гитлером
В Москве ограничат продажу алкоголя перед матчами Кубка конфедераций
Сорвавшаяся с цепи овчарка загрызла ребенка в Приморье
Автомобиль сбил человека на автобусной остановке в Москве
Все материалы
Мир
АкихитоУвядшая хризантема
Что заставило японского императора Акихито просить разрешения покинуть трон
Роберт МугабеЧерный властелин
До чего довел Зимбабве бессменный президент Мугабе
Джаред КушнерБольшой Кушнер
Взлеты и падения семьи «серого кардинала» администрации Дональда Трампа
В Лондоне пожар охватил многоэтажный жилой дом
На пожаре в Лондоне пострадали 30 человек
Голоса с постсоветского пространства
В преддверии выборов русскоязычные начали влиять на политику в Германии
Тиллерсон рассказал о просьбах партнеров Вашингтона улучшить отношения с Москвой
Все материалы
Бывший СССР
Войцех Бальчун не только глава «Укразилизныци», но и фронтмен рок-группы «Chemia»Задний ход
Почему возглавившему украинские железные дороги поляку грозят отставкой
В Раде предложили наказывать за игнорирование и унижение украинского языка
Турчинов призвал отменить АТО в Донбассе
На Чернобыльской АЭС произошло задымление
В Запорожской области памятники Ленину превратили в гетмана и болгарина
«Нечто особенное» с замминистра энергетики Украины выставили на торги
Азаров назвал безвизовый режим Украины с ЕС рваными трусами
Все материалы
Финансы
Петр Порошенко и президент Словакии Андрей Киска (слева направо) во время церемонии на пропускном пункте "Ужгород" украинско-словацкой границыВ поход за евро
Что может принести украинской экономике безвизовый режим с ЕС
Регулятор нашел в двух банках признаки вывода активов
«Пузырь может лопнуть в любой момент»
К чему приведет создание российской криптовалюты
В Белоруссии заявили об опасной зависимости от российской нефти
Саудовская Аравия урежет поставки нефти в США до минимума за 30 лет
Лукашенко призвал Грефа активнее работать в Белоруссии
ОПЕК ухудшила прогноз по добыче нефти в России
Все материалы
Бизнес
Залог свободы
В России предлагают создать фонд для вызволения арестованных предпринимателей
Верховный суд удовлетворил жалобу «Кубаньэнерго» в деле Константина Пономарева
РЖД едет в Мумбаи
Монополия вынашивает планы экспансии за рубеж
Для маленьких и покрупнее
Где предприниматель найдет и совет, и поддержку
«Аэрофлот» нашел способ привлечь в штат новых пилотов
Leroy Merlin оштрафовали за необработанный «Сад»
«МегаФон» восстановил связь после очередного сбоя
Все материалы
Силовые структуры
Макет перехватчика GBIПротиворакетные игры
Чем США хотят отражать ракетную угрозу
Закон — «Сайга»
Почему массовые убийцы предпочитают оружие, скопированное с боевого
Пострелял — и в кусты
Как кратовский убийца несколько часов держал в напряжении целый поселок
Форточник украл две тысячи рублей из здания ГУ МВД по Москве
Минобороны показало кадры с учений ударных вертолетов в Калининградской области
В сети появилось видео перехвата российским Су-27 американских самолетов
На ущемлявших в правах бизнесмена чиновников Сыктывкара завели уголовные дела
Все материалы
Наука и техника
Адское палево
Древнее Солнце оказалось гигантской звездой
Бей под дых
Как набить морду неприятным людям и выпустить пар: обзор Tekken 7
Слишком душно
Главные премьеры и разочарования игровой выставки E3
Цветная революция
Раскрыто происхождение негров и азиатов
Определена исходящая от аэропортов опасность
Электронные сигареты оказались разрушителями ДНК
Без царя в голове
Революция 1917-го: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Спорт
Воины маори
Почему россиянам стоит бояться встречи с Новой Зеландией на Кубке конфедераций
Елена ОстапенкоЕлена и Десима
Интереснейшие и курьезнейшие моменты прошедшего «Ролан Гаррос»
Евгений МалкинВеликолепная пятерка
Как Евгений Малкин привел «Питтсбург Пингвинс» к пятому в истории Кубку Стэнли
Аналитики назвали фаворита Кубка конфедераций
Роналду отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов
Манчини рассказал о задачах в «Зените»
Бывший боксер анонсировал получение Ковалевым гражданства США
Все материалы
Культура
Спой, умри, воскресни
«Кинотавр»-2017: ария для вертухая, танго от Павла Чухрая
«Норвежцы любят дебоширить»
Музыканты Röyksopp о нордическом характере, андеграунде и нобелевской церемонии
«У мумии в кино всегда был эротический подтекст»
Кто осмелился перезапустить «Мумию» и что ждет франшизу дальше
В аризонском гараже обнаружили утерянную картину Поллока
На «Кинотавре» назвали лучшую актрису
Стивен Кинг задумался о суициде после бана в Twitter от Трампа
Сирийский художник изобразил Путина и Меркель в образе беженцев
Все материалы
Интернет и СМИ
Не Навальный, а Нэвэльный
За что школьники так любят Алексея Навального
Том Круз чуть не задохнулся от мемов с «цепляющимся Томом Крузом»
Пояснили за шмот
Персонажи картин классиков превратились в рэперов и знатоков уличной моды
Британца осудили за вымогательство интимных фотографий школьницы
Россиянин возмутился казахской версией «Доширака»
В Москве найдена мертвой участница «Битвы экстрасенсов»
Трампа уличили в копировании стиля своего тестя и прически матери
Все материалы
Ценности
Вызывает Лондон
Режущие инструменты и прочие сюрпризы Недели мужской моды в столице Британии
«Бензин на Ближнем Востоке очень плохого качества»
Роберт Уорд: автослесарь, которого могут вызвать к королеве Великобритании
Силовая структура
Впечатления московского водителя от самого мощного седана Cadillac
Объявлен срок начала продаж электрического Jaguar
Montblanc наделил ручки мужским характером
Bulgari показал кольца в честь гадюки
Новый Audi A8 перевели на 48 вольт
Все материалы
Путешествия
Аня Бушуева: «Хорошие и плохие вина есть везде»
Как не ошибиться с выбором вина в Испании
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Сувлаки навсегда
Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну
Подавляющее большинство российских туристов отказалось от отдыха за границей
Два российских аэропорта вошли в число лучших в мире
Эксперты подсчитали расходы богатых россиян на зарубежные поездки
Названо самое дешевое летнее направление отдыха в Европе
Все материалы
Из жизни
Скажи офису «пока!»
Топ-9 мест на Земле, где можно работать по два часа в день и жить хорошо
Изабель Лагаси и Мелина РобержДевушки, море и чемодан кокаина
Как модели и королевы красоты становятся наркокурьерами
Будь мужчиной
Чтобы достичь успеха, этим женщинам пришлось на время сменить пол
В полицию Тайваня приняли крошечного щенка лабрадора
В Австралии 53-летний мужчина обзавелся прессом за три месяца
Французский «человек-паук» поделился видео восхождения на небоскреб в Барселоне
Сотни приготовленных для продажи в рестораны кошек спасли в Китае
Все материалы
Тест: «немец» или «кореец»?
Угадываем страну происхождения автомобиля по деталям
Тест обновленной «четверки» BMW
Что изменилось в семействе 4 серии после рестайлинга и для чего
Квятский цирк
Даня против судьбы и FIA, бурление в розовом котле и прочие события Гран-при Канады
Гонки на «классике»
Фотографии с гонки классических автомобилей в Подмосковье
В США скрестили Jeep Wrangler с Porsche 911
Стала известна дата дебюта нового «Дастера»
Появились первые фотографии нового хэтчбека BMW 6 Series GT
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы