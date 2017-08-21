Montblanc показал часы с инновационным турбийоном

Компания Montblanc представила новую модель: TimeWalker ExoTourbillon Minute Chronograph Limited Edition 100. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в понедельник, 21 августа.

Часы объединили в себе два усложнения: запатентованный Montblanc одноминутный ExoTourbillon с механизмом блокировки секундной стрелки и однокнопочный хронограф с секторными шкалами. Инновационный турбийон интегрирован в мануфактурный калибр Montblanc MB R230.

Компания Montblanc основана в Гамбурге в 1906 году торговцем канцтоварами Клаусом-Иоханнесом Воссом, банкиром Альфредом Нехемиасом и инженером Августом Эберштейном. В настоящее время она входит в концерн Richemont и, помимо авторучек, выпускает часы, украшения, аксессуары и сумки.

Среди новинок марки — новая модель в коллекции TimeWalke. Речь идет о хронографе Chronograph Automatic Red Gold в 43-миллиметровом корпусе из розового золота, выдержанном в стиле автогонок.