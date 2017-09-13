Ганнибалу посвятили ручку за полтора миллиона евро

Компания Montblanc пополнила коллекцию своих эксклюзивных пишущих инструментов ручкой High Artistry Homage to Hannibal Barca Limited Edition 1, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в среду, 13 сентября.

Пишущий инструмент, созданный в честь легендарного полководца древности Ганнибала, выпущен в единственном экземпляре, его цена составляет 1,5 миллиона евро. Корпус ручки из белого золота, бриллиантов с паве из синих сапфиров украшают орнаменты античных военных доспехов, а также стилизованная голова слона. В виде этих животных, напоминающих о переходе Ганнибала через Пиренеи и Альпы с боевыми слонами, выполнены и запонки, предлагаемые в комплекте с ручкой.

Фото: пресс-служба Montblanc 1 /3

Ганнибал (247–183 до н. э.) — карфагенский полководец, считается одним из величайших военачальников античности наряду с Юлием Цезарем и Александром Македонским. Ганнибала называют «отцом стратегии». Прославился переходом через Пиренеи и Альпы с отрядом солдат и боевыми слонами в начале Второй Пунической войны, а также победами в битвах при Треббии, Каннах и на Тразименском озере.