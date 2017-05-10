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«Навыки ручного письма связаны с уровнем IQ»

Йенс Хеннинг Кох: знаток перьев, чернил и современного искусства

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Фото: пресс-служба Montblanc

В начале мая 2017 года в Мадриде прошла очередная церемония вручения премии «Покровители культуры и искусства», учрежденной компанией-производителем пишущих инструментов и часов Montblanc. Вице-президент компании по маркетингу Йенс Хеннинг Кох рассказал «Ленте.ру» о лауреате нынешнего года, галеристке Солидад Лоренцо, о своем личном отношении к современному искусству и важности сохранения навыков ручного письма в современном цифровом мире.

О персональных отношениях с искусством

В своей жизни я прошел несколько стадий персональных взаимоотношений с современным искусством. Началось все, как водится, с полного непонимания: я смотрел на произведение современного художника и не мог понять, что это вообще такое. Сейчас, когда я стал больше разбираться в искусстве, некоторые вещи меня просто поражают, оставаясь при этом не слишком понятными. Они сложны для восприятия, но очень интересны. Некоторые современные работы производят ошеломляющее впечатление, но вряд ли я захочу рассматривать их несколько раз или подолгу. А вот к полотнам Сезанна, скажем, я возвращаюсь раз за разом. Я не искусствовед и не могу давать рекомендации или заявлять, что вот это хорошо, а вот то — плохо. Я даже не всегда могу предположить заранее, какое впечатление произведет на меня та или иная выставка. Но интересна уже сама дискуссия, обсуждение особенностей восприятия работ с другими обычными зрителями, такими как я.

Об искусстве как выражении свободы

Я однажды осознал, что искусство — это отражение жизни во всем ее многообразии. Например, знаете ли вы, что в 20-30-е годы прошлого века, «темные годы», период, который в Европе никак нельзя назвать свободным, в Египте были свобода творчества и настоящий расцвет сюрреализма? Я узнал об этом в связи с проектом «Покровители искусств», и это шло вразрез со всем, что я знал о современной истории Египта, разрушило мои предубеждения. Искусство — то, что опровергает любые стереотипы. Это иная реальность, гораздо более свободная, если хотите.

О покровителях искусства прошлого

Разные люди поддерживали искусство в разное время множеством разных способов. В нашей серии пишущих инструментов «Покровители искусства» мы отмечаем разных меценатов: в прошлом году это была Пегги Гуггенхайм, одна из самых заметных фигур арт-мира прошлого столетия, в нынешнем году — Шипионе Боргезе, итальянский кардинал-филантроп, живший в XVII столетии. Он собирал произведения искусства (у него были, например, картины Рафаэля), покровительствовал художникам — своим современникам, в том числе Бернини. Его вилла Боргезе в Риме — уникальный музей, а предметы его собрания есть даже в Лувре.

О современных меценатах

С 1992 года Montblanc вручает награды современным покровителям искусств. В 2017 году награждение проходит уже в 26 раз, состоится 17 церемоний по всему миру: жюри в разных странах выбирает своего мецената. В Испании, например, выбрали Соледад Лоренцо, куратора и галеристку, которая открыла и сделала известными многих современных художников, а затем подарила четыре сотни работ из своего собственного собрания национальному музею «Центр искусств королевы Софии», открытому для всех желающих. Меценаты — люди, открывающие и зрителям, и художникам (а значит, и искусству в целом) новые перспективы. Ведь для того, чтобы продавать свои работы и зарабатывать на жизнь, мастеру нужна известность. Но дело не только в этом. Настоящие покровители искусства способны показать его через призму собственного видения, дать новый импульс его развитию.

О важности грамотности и образования

Сейчас, когда в развитых странах большинство взрослых людей почти не пишет ручкой, а набирает текст на компьютере, многие недооценивают важность обучения письму. Мы в Montblanc считаем это очень важной частью культуры, поэтому поддерживаем программу ЮНИСЕФ, финансируя программу обучения детей в беднейших странах мира грамоте. Более 630 миллионов детей (возраста младшей школы, от 5 до 9 лет) в мире из-за бедственного материального положения родителей не имеют доступа к начальному образованию, а значит, не могут оценить силу письменного и печатного слова. Это создает огромную общемировую проблему, масштабы которой станут ясны уже в ближайшем будущем. Поэтому уже около 13 лет мы отчисляем часть средств от продажи пишущих инструментов из специальных коллекций в фонд ЮНИСЕФ, дающий таким детям возможность учиться писать и читать. За эти годы Montblanc пожертвовал на эти цели более 10 миллионов долларов, и останавливаться на достигнутом мы не собираемся.

О пишущих инструментах

Ручки, или, как мы их называем, пишущие инструменты, — это синтез искусства (поскольку их корпуса — настоящее произведение прикладного искусства), дизайна и технологий. Для создания пишущих инструментов Montblanc используются золото и платина, драгоценные и поделочные камни, смола и китайский лак, фарфор с росписью. При этом ручка — не предмет роскоши, а необходимый повседневный предмет. Я сам постоянно, каждый день что-то записываю ручкой и стремлюсь, чтобы мои дети делали так же. Причем если в командировках и поездках практичности ради я пользуюсь шариковой ручкой, то дома и в офисе это только перьевая. Она удобнее и мягче при письме. У меня есть несколько разных пишущих инструментов и чернила разного цвета. У меня прекрасная работа, потому что она дает мне возможность тестировать самые новые ручки.

О будущем ручного письма

Я очень надеюсь и как бизнесмен рассчитываю на то, что навык ручного письма не будет утрачен ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Это лучший способ фиксации идей и мыслей, на мой взгляд, гораздо более естественный, чем набор текста на компьютере. Я могу сказать из собственного опыта, что даже в университете записывание лекций эффективнее в плане запоминания, чем печатание. Это особый вид контакта с информацией, с преподавателем. Написанное рукой слово более наглядно, лучше запоминается. Доказано, что навыки ручного письма связаны с уровнем IQ, письмо развивает интеллект. Наконец, письмо — это форма визуального самовыражения, очень личная форма, что персонально для меня крайне важно. Наш мир все более и более унифицируется, и если ты пишешь рукой, у тебя твой собственный, индивидуальный почерк, то ты не превращаешься в «номер», в безликую единицу, а остаешься уникальной личностью. Несмотря на функциональность цифровых девайсов, именно это позволяет пишущим инструментам оставаться востребованными.

Записала Вероника Гудкова

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