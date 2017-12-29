Названы самые интересные часы года в стиле ретро

Эксперты часового рынка назвали самые интересные модели года в стиле ретро, который был популярен в коллекциях 2017-го. Об этом сообщает Hodinkee.

Среди лидеров — модели, дизайн которых навеян 1930-1970 годами. Это отражается в стиле решения циферблата, форме стрелок, начертании часовых меток, выборе материала ремешка.

IWC Pilot's Watch Tribute To Mark XI Фото: HODINKEE 1 /8

Трендовыми моделями стали Jaeger-LeCoultre Master Control Date, Cartier Tank Américaine в стальном корпусе, IWC Pilot's Watch Tribute To Mark XI на ремне-стропе, Grand Seiko SBGW253 с узким безелем и ромбовидными стрелками в стиле 1970-х, Blancpain Bathyscaphe 30mm, Tissot Ballade, LonginesHeritage 1945, Omega Aqua Terra Railmaster с характерными массивными ушками и Tudor Black Bay 41.

Материалы по теме Точка отсчета Сколько стоят самые редкие часы в мире

Ранее сообщалось, что эксперты назвали самые интересные мужские часы уходящего года. Они были представлены на SIHH-2017 в Женеве и на выставке BaselWorld. Среди моделей оказались Panerai Luminor Submersible 1950 3 Days Automatic Bronzo с автоматическим калибром в 47-миллиметровом бронзовом корпусе, Rolex Sky-Dweller в вариантах в стали и золоте, а также Bulgari Octo Finissimo Automatic, которые до недавнего времени были самыми тонкими автоматическими часами в мире.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!