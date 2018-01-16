Часы украсили воздушными шарами

Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила на Международном салоне высокого часового искусства в Женеве (SIHH) коллекцию часов Métiers d’Art Les Aérostiers, сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

Это пять моделей, оснащенных мануфактурным калибром 2460 G4/1 с оригинальными индикаторами на дисках: эта индикация заменяет традиционную стрелочную. Циферблаты часов украшены гравировкой и витражной эмалью plique-à-jour в пяти гаммах: голубой, синей, зеленой, красной и коричневой. Основной мотив декора — старинные воздушные шары-монгольферы, тщательно воспроизведенные мастерами мануфактуры по изображениям на исторических гравюрах, причем все эти шары действительно поднимались в воздух в конце XVIII века.

Фото: Vacheron Constantin 1 /2

Часы выпущены лимитированными сериями по пять пронумерованных экземпляров каждой версии.

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Ранее сообщалось, что мануфактура Vacheron Constantin подготовила для Международного салона высокого часового искусства в Женеве модель Traditionelle Complete Calendar Collection Excellence Platine. Новая модель оснащена автоматическим механизмом мануфактурного калибра 2460QCL с функциями полного календаря и указателя фаз Луны. Механизм заключен в 41-миллиметровый полированный корпус из платины, его ротор выполнен из золота. Запас хода — около 40 часов.

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