Будущее умных часов оказалось под вопросом

Креативный директор швейцарской часовой мануфактуры IWC Shaffhausen Кристиан Кнооп считает, что идея умных часов не оправдала возложенных на нее надежд производителей. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Женевы.

По мнению Кристиана Кноопа, будущее часового дела — за традиционными моделями. «Умные часы остаются просто цифровыми гаджетами, которые не являются объектом коллекционирования, — отметил он. — Потребители покупают гаджеты каждый год, меняя на новые модели, им не приходит в голову коллекционировать смартфоны или передавать их по наследству. Так же и со смарт-часами: это просто полезный девайс, который, возможно, просуществует какое-то время или уступит место другим подобным девайсам. А механические часы сохраняют свою ценность десятилетиями».

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Также специалист отметил, что в будущем году его компания будет выпускать больше моделей в корпусах из стали: это позволяет заинтересовать часовым делом молодых потребителей и будущих коллекционеров.

Ранее сообщалось, что мануфактура IWC Schaffhausen во время Международного салона высокого часового искусства (SIHH) в Женеве представит коллекцию из 27 новых моделей в линиях Portugieser, Portofino, Pilot’s Watches и Da Vinci. Примечательная новинка — IWC Tribute to Pallweber Edition «150 Years» с единственной секундной стрелкой, оснащенная механизмом IWC 94200. Модель навеяна историческими карманными часами 1884 года с так называемым «прыгающим» цифровым указателем.

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