Белорусский блогер Максим Мирович поделился малоизвестными фактами об участии СССР в Афганской войне. Мужчина публиковал информацию на своей странице в Twitter в рамках популярного флешмоба «один лайк — один факт».

Мирович начал с исторических данных. Он заявил, что советские власти планировали вводить войска в Афганистан задолго до начала войны.

Блогер отметил, что многие дворцы Кабула, разрушенные несколько десятилетий назад, до сих пор не восстановлены.

По словам Мировича, советские журналисты убеждали жителей СССР, что солдаты строят в Афганистане инфраструктуру.

Также мужчина рассказал о проблемах с одеждой и экипировкой, которую испытывали военнослужащие в 80-ых годах.

Блогер обвинил СССР в том, что советские войска совершали множество военных преступлений, включая убийства тысяч мирных жителей.

Мирович также усомнился в военной танковой мощи советской армии.

В конце июня первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что Вашингтон рассчитывает на более активное участие России в урегулировании ситуации в Афганистане.

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